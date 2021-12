IL CASO

PORDENONE La dinamica si era già vista quando per entrare nei locali (bar e ristoranti su tutti) era stato introdotto il Green pass base, cioè quello che si può ottenere anche semplicemente con un tampone negativo. E ora che per mangiare all'interno o consumare una bevanda seduti al caldo è necessario il Green pass super, cioè quello da vaccino o guarigione, le segnalazioni sono tornate.

Come sempre, in questi casi, la voce corre sui social network. Sulla chat di Telegram, nello specifico, diventata rifugio per i no-vax ancora non convinti a fare il vaccino. Il gruppo, nel dettaglio, si chiama Fvg aiutiamoci e si pone come obiettivo il fatto di mettere in contatto le persone contrarie al vaccino. E fino a qui vincerebbe il diritto alla libertà di espressione. È quello che succede dopo, però, che potrebbe finire ora all'attenzione delle forze dell'ordine. Sì, perché in corrispondenza dell'entrata in vigore del Green pass rafforzato si sono moltiplicate le segnalazioni relative a locali che in regione non chiederebbero (il condizionale in questo caso è d'obbligo) la certificazione da vaccino o guarigione per consumare un pasto o una bevanda all'interno. Si va da Udine a Pordenone e c'è addirittura chi annuncia cene aziendali senza il Green pass, indicando i ristoranti disposti ad accettare magari solo il tampone, com'era possibile prima dell'ultima stretta decisa dal governo. Si tratta però di comportamenti che se confermati rappresenterebbero palesi violazioni della legge.

Nello stesso gruppo, poi, si riuniscono anche i lavoratori che hanno scelto di rimanere a casa già dal 15 ottobre, quando per il mondo delle professioni è diventato necessario il Green pass base. «Ho 39 anni e vivo a Pordenone - riferisce un utente -. Sto cercando lavoro disperatamente ma non voglio fare né i tamponi, né il vaccino. Se conoscete qualcuno che assume senza requisiti vi prego di farmi sapere». Altri chiedono addirittura pagamenti in cibo, viste le difficoltà economiche del momento. Il rischio per un'azienda di assumere senza Green pass, però, spesso supera i benefici.

