PREVENZIONE

PORDENONE Una notte di controlli - da mezzanotte fino all'alba - per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Il dispositivo di prevenzione ha impegnato le pattuglie di Squadra Volante, Polizia Stradale, Squadra Mobile e Polizia scientifica coordinati dal dirigenet Marco Stamegna e, per gli aspetti sanitari dal funzionario e dell'Ufficio sanitario della Questura, il medico Maria Chiarelli. Le pattuglie si sono concentrate in viale Martelli a Pordenone, nella zona di via Maestri del Lavoro a Fiume Veneto, lungo la Pontebbana a Zoppola, a Ponte Meduna e a Porcia. Sono stati controllati 120 automobilisti. Sono stati poi accompagnati all'interno dell'Ufficio sanitario mobile per essere sottoposti al prelievo di tamponi con i campioni di liquido salivare, esame preliminare volto all'accertamento delle condizioni psico-fisiche della persona.

Tre sono state le persone risultate positive al test dell'etilometro: uno aveva un tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,80 grammi/litro; due tra 0,81 e 1,50. In due casi gli automobilisti sono stati sottoposti ad accertamenti salivari per ricerca sostanze stupefacenti: in un caso l'esito è stato positivo. Nel complesso sono state rilevate tre infrazioni al Codice della strada e sono state ritirate quattro patenti di guida. I punti complessivi sottratti dalle patenti sono stati 40. Il questore Marco Odorisio ha evidenziato come l'impegno della Polizia di Stato nel predisporre i servizi di controllo, abbia molteplici finalità di prevenzione generale: «Individuare comportamenti di guida pericolosi, arginare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvaguardare l'incolumità delle persone, accrescere la consapevolezza di una guida sicura».

