PORDENONE Fino a ieri il sindacato della sanità (ma neanche la direzione Asfo) non aveva dato numeri e cifre precise rispetto allo sciopero di venerdì scorso. A farlo è stata ieri la Fp-Cisl che, in solitaria ha comunicato i dati. «In tanti - ha detto la segretaria provinciale Daniela Antoniello - ci chiedono di conoscere i dati di adesione. Sui 3.614 dipendenti dell'Asfo hanno aderito allo sciopero in 578». Da un punto di vista matematico fa il 16 per cento, un dato che potrebbe far pensare che sia sotto agli esiti sperati. «Ma - avverte subito la sindacalista Cisl - non è affatto così. Lo sciopero è stato un successo. Il dato va analizzato. Moltissimi sono stati i dipendenti precettati che hanno dovuto lavorare. Si deve poi tenere presente il periodo di ferie e le turnazioni. Inoltre, va aggiunto che non tutti i lavoratori hanno potuto aderire ufficialmente allo sciopero sostenendo una decurtazione in busta paga da 70 a 100 euro». Inoltre si aggiunge che nella giornata di sciopero erano assenti quasi 700 addetti a vario titolo. «Il che fa un ulteriore 17 per cento in più». E infine: «Al di là delle percentuali, la manifestazione ha posto problemi veri sui quali ci attendiamo risposte. Altrimenti siamo pronti ad andare avanti nella nostra protesta».

