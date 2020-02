SULLA STATALE

PORDENONE Da otto anni sono così. Costruite provvisoriamente da Aspiag per migliorare la viabilità lungo la Pontebbana, conseguentemente all'apertura dell'Interspar di via Beato Marcello, tre delle quattro rotatorie che si trovano lungo la statale (tra via Prasecco e viale della Libertà) non sono ancora state completate. La conseguenza, almeno per quanto riguarda quella all'intersezione con via Revedole, è il deterioramento. Dalla base stanno cominciando a staccarsi dei pezzi, che finiscono per danneggiare le auto. Non solo: tra i bar Al Laghetto e Primavera sono stati diversi gli incidenti stradali. A fine marzo del 2015 una macchina era uscita di strada sfondando la vetrata del bar. «La situazione spiegano dal Municipio è andata migliorando soltanto dopo l'allargamento del diametro del manufatto e l'installazione di punti luce».

LA NOVITÀ

Finalmente, però, qualcosa si sta muovendo, a cominciare dalla rotatoria tra la Pontebbana e via Revedole. È stato raggiunto un accordo per quanto riguarda la soluzione dal punto di vista tecnico, che accontenta tutti: Aspiag, Comune e Fvg Strade. Si attende soltanto il parere definitivo, poi quella rotatoria sarà completata. Lo stesso vale per il manufatto che si trova poco dopo, all'intersezione con via Beato Marcello. Entro l'anno entrambe le rotatorie saranno definitive. Più snella invece la procedura per rendere definitiva la rotonda di viale della Libertà. Il progetto, che è di Fvg Strade, sarà consegnato all'impresa che si aggiudicherà l'appalto. Il cantiere è previsto entro l'estate. Ha i mesi contati anche la precarietà della rotonda tra la Pontebbana e via Prasecco, l'ultima, in ordine di tempo, ad essere stata realizzata: i lavori risalgono al 2018. La sperimentazione della nuova viabilità ha superato tutti i test, così i progettisti, che stanno predisponendo gli ultimi atti per predisporre il bando di gara, hanno già dato il via libera al consolidamento. Anche in questo caso il cantiere si concluderà entro la fine dell'anno.

LA POLEMICA

È normale che dopo otto anni per tre delle quattro rotonde presenti lungo la Pontebbana non si sia vista ancora la fine dei lavori? «Non lo è. Dopo il nostro insediamento ricordano dal Comune avevamo chiesto alla Regione di accelerare l'iter per il completamento. La risposta dell'allora assessore Santoro era stata piccata: le rotonde se le faccia il Comune. Soltanto nel 2018, con il cambio della giunta regionale, è stato possibile riaprire il dialogo. Da allora sono stati compiuti passi significativi ed è stato pure sbloccato il progetto per la realizzazione del sovrappasso ciclo-pedonale sulla Pontebbana». C'è da dire anche che il privato (Aspiag in questo caso) ha altre priorità rispetto ad un ente pubblico. «Nonostante tutto sottolineano dal gruppo abbiamo sempre trovato la massima disponibilità a collaborare per trovare una soluzione». Sempre a proposito di rotatorie, è stato affidato l'incarico di progettazione per quella tra la Pontebbana e via Interna. In questo contesto si andranno a definire anche le aree da espropriare. Spostandosi verso il ring, la rotonda di piazza duca D'Aosta andrà rivista nell'ambito dei lavori di viale Marconi, come già specificato. Per il 2022, invece, è in programma la realizzazione di quella di piazza Risorgimento. Prima, però, dovranno essere apportate le modifiche alla viabilità su viale Marconi.

Alberto Comisso

