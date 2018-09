Sull'auto dell'artigiano si cercano le tracce del killer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RILIEVIPORDENONE Alessandro Coltro non è stato ucciso in macchina, nessuna traccia di sangue nemmeno sui cubetti di calcestruzzo del parcheggio. Il luogo scelto per eliminarlo era il boschetto. La Kia cee'd station wagon, rimasta una notte e un giorno nel penultimo stallo del park del centro commerciale Meta, potrebbe comunque avere tracce dell'omicida o delle persone che hanno teso l'agguato all'artigiano sacilese di 48 anni. L'altra notte è stata posta sotto sequestro e portata in un luogo sicuro per essere sottoposta a rilievi di...