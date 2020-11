SUL TERRITORIO

PORDENONE Parallelamente alla necessità di trovare strutture per ospitare pazienti ancora malati ma non più così gravi da rimanere negli ospedali, l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale lavora anche su un altro fronte, non meno importante. E lo fa a braccetto con la Prefettura. L'obiettivo in questo caso è quello di allestire un albergo sanitario. L'ex sede dei Comboniani, a Pordenone in via San Daniele, non basta più, anche se non è ancora entrata in funzione. Stavolta l'Azienda sanitaria cerca dei veri e propri alberghi, approfittando in questo caso di un settore con pochissime presenze che potrebbe prestarsi a una funzione diversa, cioè quella di accogliere persone positive che però non possono isolarsi nella propria abitazione, spesso a causa della conformazione della stessa.

«Al momento - spiega Alessandra Vinciguerra, vicario prefettizio di Pordenone - nessuna opzione può essere scartata. Abbiamo due necessità parallele. Da un lato come Prefettura dobbiamo garantire la possibilità di far svolgere la quarantena in sicurezza ai migranti che dovessero arrivare sul nostro territorio; dall'altro offriamo un aiuto all'Azienda sanitaria sugli alberghi sanitari. Stiamo lavorando con diversi hotel per trovare una soluzione». In questo caso la partita è quella della quarantena, per tranciare la catena più salda del contagio, cioè quella che si viene a creare in famiglia, dove la presenza di un positivo spesso causa la nascita di micro-focolai che contribuiscono ad alzare i numeri ma soprattutto a includere nel contagio anche persone anziane e per definizione a rischio. Quanto all'ex sede dei Comboniani, sono stati analizzati gli spazi e i servizi che potrebbero essere approntati per trasformare l'ex alloggio dei missionari nel cosiddetto albergo sanitario, una struttura in grado di ospitare i cittadini sottoposti alla misura della quarantena che però non possono trascorrere il periodo di isolamento domiciliare in sicurezza, siano essi positivi accertati oppure solamente tracciati come contatti. I posti però ora non bastano più.

LA POLEMICA

In un momento così difficile trova spazio anche una polemica interna alle varie Aziende sanitarie della regione. Nasce da una circolare che avrebbe la firma del vicepresidente Riccardi. Un atto con il quale la Regione accentrerebbe l'attività di comunicazione sul Coronavirus, «Dall'assessore attendiamo forti e chiare smentite della notizia sul divieto ai medici del Fvg di parlare con la stampa, accentrando su di lui il controllo dei rapporti con i media: una decisione che ricorderebbe molto certo regimi totalitari». Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che è stata resa nota una disposizione della Direzione generale della Salute che vieterebbe ai medici delle strutture sanitarie del Fvg di avere rapporti diretti con gli organi di stampa, accentrando tutta la comunicazione sull'organo politico rappresentato dal vicepresidente e assessore alla Salute. «Nel resto del Paese e dell'Europa si cerca di dare voce alla scienza e ai medici - evidenzia Shaurli - per contrastare le informazioni sballate di chi, come Salvini, fino a poche settimane fa invitava a non usare la mascherina e affermava che una seconda ondata non ci sarebbe stata, o di sindaci come quello di Trieste che invitano a non rispettare le regole. E nella nostra regione può parlare solo l'assessore?».

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA