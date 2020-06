FRAGILITÁ

PORDENONE Una povertà con tante facce: sempre meno persone da prendere in carico a lungo termine e sempre più situazioni di fragilità che necessitano di supporti temporanei. E problematiche diversificate, da quella della casa alle dipendenze. La povertà economica, insomma, è solamente la punta dell'iceberg - sottolinea la dirigente dei Servizi sociali Miralda Lisetto -. La povertà è un fenomeno multisfaccettato e sarebbe sbagliato affrontarlo soltanto dal punto di vista economico, escludendo quello educativo e delle competenze.

Le politiche sociali non hanno più un'utenza tradizionale - spiega infatti il sindaco Alessandro Ciriani -, ma un'utenza sempre più diversa, che impone una riorganizzazione, e i Servizi sociali devono lavorare per dare risposte puntuali. Il numero delle persone in carico registra un trend di crescita che, sottolinea l'assessore Eligio Grizzo, non c'è mai stato prima: Le problematiche principali sono quelle legate al reddito e ai soldi che non bastano; seguono quelle dell'autosufficienza e della famiglia. Per gli italiani un altro tema importante è quello delle dipendenze, e poi c'è la casa, un problema sempre più attuale per tutti, perché non è facile come in passato farsi una casa grazie a un mutuo. Si rischia di perderla per la precarietà del lavoro, per il reddito basso, per gli incidenti di percorso. La platea alla quale ci rivolgiamo è una platea vastissima - continua Lisetto -. I Servizi sociali si stanno collocando come un interlocutore importante per le persone, in un momento in cui si riducono le reti familiari. Le difficoltà non riguardano più categorie predefinite: la realtà socio-economica attuale mette nella condizione di avere momenti altalenanti e di avere bisogno, in alcune fasi, di un aiuto anche solamente per mettere a fuoco la situazione. Ma i numeri dicono anche che le persone hanno imparato ad accedere più facilmente ai Servizi sociali e il lavoro che facciamo viene incrociato da molte persone in città. Sono meno quelle che restano in carico ai Servizi sociali per tutto l'arco della loro esistenza e di più quelle che invece vi ricorrono in alcune fasi. Nella prospettiva evolutiva del futuro, sempre più questa professione avrà delle analogie con quella del medico curante. Le assistenti sociali, insomma, insegnano alla gente a pescare, non forniscono il pesce - sintetizza Grizzo, sottolineando come fra gli aspetti che l'emergenza Covid-19 ha portato alla luce ci siano le tante famiglie che si trovano in una sorta di equilibrio precario, con disponibilità economiche al di sotto dei 100 euro. Famiglie, insomma, che con il loro reddito riescono a vivere, ma che non hanno disponibilità economiche per affrontare qualsiasi piccolo imprevisto. Intanto per orientare gli utenti nell'accesso ai servizi è stata realizzata una Guida ai Servizi sociali comunali, in collaborazione con la Bcc Pordenonese e Monsile, rappresentata da Walter Lorenzon.

