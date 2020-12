«L'Azienda sanitaria renda noto il cronoprogramma dettagliato dei primari che intende assumere il prossimo anno. I risultati sinora ottenuti, purtroppo, non sono certo soddisfacenti. Negli ultimi 12 mesi, infatti, il numero di reparti privi di direttore titolare è aumentato perché i due nuovi ingressi annunciati nei giorni scorsi non compensano minimamente le quattro uscite: due a San Vito al Tagliamento-Spilimbergo e due a Pordenone, tra cui quella imprevista del dottor Spaziante, scaturita in seguito a divergenze con il vertice aziendale. Le 19 strutture operative complesse rette da un facente funzioni lo scorso primo gennaio, pertanto, ora sono diventate 21». A puntare il diro è il consigliere regionale Nicola Conficoni. Che va avanti. «Per limitare l'emergenza primari, l'azienda sanitaria ad inizio anno aveva previsto di bandire sei concorsi, un numero ancora insufficiente che durante l'audizione avvenuta lo scorso febbraio in Consiglio regionale il nuovo DG Joseph Polimeni si era impegnato ad aumentare. Le procedure effettivamente espletate nel 2020, però, sono state solo tre, di cui una senza successo. Così la carenza di direttori invece di ridursi si è aggravata, condizionando negativamente l'operatività dell'azienda sanitaria che quando è arrivato il covid-19 era già fiaccata dal taglio lineare alla spesa per il personale sanitario e, nonostante la straordinaria professionalità e abnegazione degli stremati operatori, ha palesato non poche difficoltà nell'affrontare la pandemia».

