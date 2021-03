PIAZZA SIMBOLO

PORDENONE Cinque anni fa aveva diviso gli schieramenti politici durante la campagna elettorale del 2016 che portò il sindaco Alessandro Ciriani sulla poltrona di sindaco della città. Su piazza Risorgimento (rimasta ancora oggi per più generazioni di pordenonesi la piazza delle corriere, visto che proprio per luogo per lunghi anni funzionò come terminale dei bus) Ciriani aveva puntato molto, fino a chiudervi simbolicamente la sua campagna di un lustro fa con l'obiettivo di riportare i pordenonesi a frequentare un luogo che negli anni era diventato - almeno nell'immaginario della città - ritrovo di cittadini immigrati. E durante il suo mandato diversi sono stati i tentativi di ridare un volto a quello spicchio di città. Dai mercatini organizzati la domenica. Fino alla nuova disposizione del mercato settimanale. E non è un caso che, 5 anni dopo, la piazza torna motivo di scontro politico. La scintilla è arrivata dalla rissa della scorsa settimana avvenuta in piazza Santa Caterina, per altro tra persone che non frequentano regolarmente il luogo. L'episodio ha però riaperto una vecchia ferita e nuove polemiche dei residenti. L'amministrazione ha reagito sul piano della sicurezza: due pattuglie della polizia locale saranno fisse in piazza sette giorni su sette. «Anche se in realtà - ha ribadito il sindaco - il controllo non è mai venuto meno e nel tempo siamo intervenuti anche con chiusure di esercizi commerciali che si erano comportati in modo irregolare».

«L'improvviso interessamento del sindaco per piazza Risorgimento ci ricorda che tra qualche mese si voterà. La città ha ormai imparato che il sindaco si ricorda che esiste quella piazza soltanto quando deve utilizzarla per scopi elettorali. Cinque anni fa fu, per la destra, piazza invasa dagli stranieri per colpa dell'amministrazione uscente. La promessa di Ciriani di farne la piazza salotto è finita presto nel cassetto delle cose non fatte o fatte male, insieme al chiosco ambulante di wurstel e ai bancali di legno rivestiti di giallo e usati come panchine, le uniche due novità - se non vogliamo considerare tale anche una triste giostra per bambini proposta nel periodo natalizio - che Ciriani ha saputo organizzare in tutti questi anni di governo». Il consigliere civico Marco Salvador non rinuncia a colpire il l'amministrazione anche su quest'ultima decisione. «La chicca è di qualche giorno fa, quando magicamente sono comparsi in piazza Risorgimento i vigili urbani, costretti sette giorni su sette a imbarazzanti posti di blocco per far sì che la piazza sia vissuta da tutti con serenità e sicurezza. Chissà perché non lo è stata in tutti questi anni, mentre molti negozi della piazza continuavano a rimanere chiusi, la fontana a non funzionare - da mesi è persino transennata. Eppure, in piazza Risorgimento, le altre forze dell'ordine che operano in città non hanno mai smesso di fare bene il proprio mestiere. Schierare i vigili a presidio della piazza è l'autocertificazione del fallimento delle sue politiche, ci aspettavamo dopo tutti questi anni che la piazza fosse piena di persone che la frequentassero e non di polizia. Per vederla viva - conclude Salvador - aspetteremo, come ogni anno, la bella stagione quando i bambini delle famiglie straniere che abitano nel quartiere la ripopoleranno».

