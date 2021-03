Stufe a pellet offerte a prezzi strepitosi su internet, pagate e mai consegnate. E pure finte vendite di biciclette. La truffa online è sempre in agguato. Ieri, nell'udienza preliminare del gup Giorgio Cozzarini, per un raggiro di 331,23 euro, ottenuti dagli imputati attraverso un pagamento PayPal, sono stati rinviati a giudizio i sanvitesi Donovan Rossetto e Mara Bertocci, difesi dall'avvocato Alessandro Magaraci. Il coimputato Rudy Saccomano, anche lui di San Vito al Tagliamento, ha invece patteggiato in continuazione con sentenze già passate in giudicato e che avevano per oggetto sempre truffe online e avvenuto nell'autunno del 2016. La pena finale, concordata tra l'avvocato Giulia Volpatti e la Procura, è stata determinata in 1 anno 2 mesi e 800 euro di multa. Saccomano, in concorso con Gloria Krmac, doveva rispondere anche di una truffa online che aveva come oggetto biciclette inesistenti e che una volta concordato il prezzo con l'acquirente non sono mai state consegnate. Anche in questo caso Saccomano è stato condannato in continuazione con un altro procedimento e la pena finale è stata di 8 mesi 10 giorni e 100 euro di multa. La coimputata è stata invece rinviata a giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

