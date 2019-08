Studiolo, ennesimo stop dei lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CANTIEREPORDENONE Il cantiere infinito chiude un'altra volta: ieri l'impalcatura davanti alla palazzina dove aveva lo studiolo Il Pordenone, tra piazzetta San Marco e il ponte di Adamo ed Eva, è stata smontata per l'ennesima volta. Ma, come si è poi appreso da un dipendente dell'impresa alla quale sono stati affidati i lavori, si tratta di una situazione temporanea. Non appena si sbloccherà quello che è stato definito un inghippo con il privato (che possiede proprio lo studiolo del famoso pittore), il restauro riprenderà e sarà...