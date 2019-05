Studenti in piazza per il clima, ma i presidi li bacchettano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STUDENTI IN PIAZZAPORDENONE «Vogliamo un ambiente più pulito» hanno gridato i ragazzi del Fridays for future con tappa al parco San Valentino e marcia davanti agli istituti Kennedy, Grigoletti, Leomajor per invitare altri studenti ad unirsi al corteo per lottare per un mondo meno inquinato. Mi aspettavo che il Comune facesse di più ha detto Leonardo Zucaro, studente al liceo Torricell di Maniago ci vuole un coinvolgimento delle aziende del territorio per produrre meno imballaggi di plastica anche se questo è meno economico. Dobbiamo...