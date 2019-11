Studenti, gli sconti portano diecimila abbonamenti in più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGEVOLAZIONIPORDENONE Le agevolazioni destinate agli studenti portano oltre duemila abbonamenti in più nel 2019. Se infatti nel 2018 gli abbonamenti scolastici erano stati complessivamente 6.452, per un totale di due milioni 444mila 185,90, nel 2019 il loro numero è salito a 8.539, per un totale di un milione 770mila 179 euro.IL BILANCIOQuesto il bilancio dell'agevolazione istituita dalla Regione per gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019-2020, che consente un risparmio del 50 per cento sul costo dei...