Studenti archeologi alla scoperta del bosco

AZZANO DECIMOCirca 400 studenti delle scuole superiori dell'intera regione, e soprattutto dei licei, visiteranno nei prossimi mesi il Bosco della Mantova di Azzano Decimo, per vedere i resti archeologici del Neolitico lì rinvenuti e per fare dei laboratori pratici. Il tutto grazie a un progetto finanziato dalla Regione con 98 mila euro. E tutto questo anche grazie alla forza di volontà dell'associazione archeologica Ikarus, presieduta da Mirko Furlanetto, che fra uno scavo e l'altro in giro per il mondo non si è mai dimenticato di...