LA STRATEGIA

TRIESTE È il primo tassello, dal momento che anche in provincia di Pordenone si sta cercando la sede adeguata per un ospedale da dedicare quasi interamente al Covid. Ieri però il primo passo concreto è stato mosso a Palmanova. «Oltre alle manovre già eseguite per trovare degli spazi nei quali dare risposte alla crescita della curva dei contagi, oggi servono almeno ulteriori 150-200 posti letto per i ricoveri - ha detto il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi -. Stiamo valutando, per affrontare la media intensità, di riconvertire una parte dell'ospedale di Palmanova in una struttura dedicata al Covid-19, lasciando attive alcune funzioni a partire dall'emergenza e dalla dialisi. L'orientamento verso Palmanova nasce dalla capacità del nosocomio palmarino di poter dare risposte anche nel caso emergessero delle complicazioni vista la possibilità di trasformare le sale operatorie in terapie intensive. Sarà un decisione delle prossime ore».

LA POLEMICA

Ne è nato un aspro confronto con il sindaco di Palmanova Martines e con l'esponente del Pd Iacop. «La giunta Fedriga agisce senza ascoltare né coinvolgere nessuno, scaricando dall'alto le sue decisioni sui territori e lanciando tardivi appelli alla condivisione», ha scritto Iacop. Durissimo anche lo scontro tra Martines e Riccardi, con il primo cittadino che ha parlato di «colpo mortale all'ospedale di Palmanova» e il vicepresidente del Fvg che ha replicato così: «La verità è che il numero dei contagi è in continua crescita e di conseguenza siamo chiamati a prendere decisioni che salvino le persone. Che un primo cittadino alimenti tensioni e generi ulteriori preoccupazioni nei cittadini al solo scopo di avere in futuro un ritorno in termini di consenso, è un fatto grave e irresponsabile».

In mattinata invece l'incontro con le principali sigle sindacali. Prevenzione, liste d'attesa, gestione delle case di riposo e personale sanitario saranno i prossimi temi che verranno affrontati con le organizzazioni sindacali. Già fissate le prime due date, i prossimi 10 e 16 novembre, nelle quali confrontarsi su case di riposo e personale sanitario. In particolare spiegano dalla Cgil Fvg abbiamo individuato alcuni fronti cruciali per la gestione dell'emergenza: le attività di tracciature, prevenzione e assistenza domiciliare, a partire dal funzionamento delle Usca, la situazione delle strutture per anziani e per persone fragili, le politiche del personale, la crescita delle liste di attesa nell'ambito delle prestazioni e delle patologie non legate all'epidemia, anche a fronte del forte aumento dei ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA