PORDENONE In città, nell'ultimo fine settimana di semi-libertà prima della stretta che il governo imporrà per le feste natalizie, non ci saranno blocchi stradali, né aree a numero chiuso. Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, ha scelto di non imitare il collega udinese Pietro Fontanini, che invece ha varato un pacchetto di regole volte a limitare l'affollamento in centro. A stringere le maglie dei controlli, in provincia di Pordenone ci penserà (e in realtà ci ha già pensato) la Prefettura. E l'osservata speciale dell'ultimo fine settimana prima del lungo ponte festivo sarà la mascherina.

Mercoledì, in Prefettura a Pordenone, non si è parlato di scuola. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza aveva sì in programma l'organizzazione dell'accesso agli istituti a partire dal 7 dicembre, ma sul tavolo c'era una questione ancora più urgente: regolamentare per quanto possibile il fine settimana in città e nei maggiori centri della provincia. Va rimarcato: l'obiettivo non è quello di negare alle persone la possibilità di passeggiare in centro e di fare acquisti, attività che non sono mai state vietate dal sistema di regole della zona gialla. Ma non si vuole nemmeno assistere a pericolosi assembramenti. Ecco perché il prefetto, Domenico Lione, ha fatto il punto con le forze dell'ordine e varato una linea di buon senso: la presenza degli agenti sarà nettamente più sensibile rispetto allo scorso fine settimana, e l'obiettivo sarà quello di controllare che tutti (in ogni occasione contemplata dalle normative) indossino correttamente le mascherine. «Puntiamo a un'operazione di educazione - ha spiegato il prefetto Domenico Lione -, finalizzata soprattutto al rispetto delle norme che riguardano l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, importantissimi per prevenire la diffusione dell'epidemia». E allo stesso tempo, a dar forza alle disposizioni della Prefettura per il fine settimana in arrivo, è arrivata anche una circolare del capo della polizia di Stato, Franco Gabrielli. «Si chiede un controllo rigoroso e consapevole», ha spiegato ancora il prefetto Lione.

Sicuramente già a partire da oggi in centro a Pordenone si avvertirà la presenza di più agenti. Torneranno sulle strade anche i poliziotti a piedi, e saranno proprio loro i protagonisti dei controlli più minuziosi. «Ci sarà un rafforzamento dei dispositivi già messi in campo a novembre - ha proseguito il prefetto - e i cosiddetti servizi appiedati monitoreranno i luoghi più affollati. La sola presenza delle forze dell'ordine aiuta a far rispettare le regole, che in questo caso sono utili alla tutela della salute di tutti». La mascherina, va ricordato, dev'essere indossata anche al tavolino del bar e la si può togliere solamente al momento della consumazione di una bevanda o di una pietanza. «I controlli saranno capillari - ha terminato il suo intervento il prefetto - e le forze dell'ordine saranno vicine alle persone». Come a voler dire che l'intento è quello di vedere più persone possibile con la mascherina, e non di multare il maggior numero di cittadini per ottenere un bilancio corposo a fine giornata.

