Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

STRETTA PROLUNGATAPORDENONE Zona rossa lunga. Almeno sino al 13 aprile. Ma il Friuli Venezia Giulia teme restrizioni ancora più durature, perché c'è un dato che continua a pesare a livello nazionale: la regione è quella che presenta l'incidenza del contagio sui 100mila abitanti più alta d'Italia. E le differenze all'interno della regione stessa, come ribadito dal governo, non contano. Quindi basta un solo territorio (in questo caso la...