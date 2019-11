Stranieri regolari ma senza un lavoro Con loro italiani vittime della crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CASIPORDENONE «A volte basta una frase amichevole, per riscaldare i cuori». Sono le parole usate da una volontaria della Croce rossa di Pordenone quando le viene chiesto cosa cercano le persone che si rivolgono al comitato di via Cappuccini. Lo sportello non è solo una mensa che offre pasti a chi altrimenti resterebbe a digiuno. È luogo di incontri, di vite dal percorso tortuoso che si intrecciano, di storie che si raccontano anche solo con gli sguardi. Si toccano le generazioni, quando ad accomunarle è il rischio di non mettere...