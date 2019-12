«Stranieri in fila fuori dalla Questura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Chiunque si trovi a passare dalle parti della Questura di Pordenone, in questa queste mattine di freddo intenso, non potrà fare a meno di notare una lunga fila di persone che aspettano alle intemperie il loro turno per poter accedere all'Ufficio stranieri». A parlare è Mauro Marra dell'Associazione al quale, però, si assiano anche tutti gli altri sodalizi che tutelano gli stranieri. «Questo - va avanti Marra - è da 30 anni il biglietto da visita che Pordenone porge agli stranieri e va oltre il limite di ogni elementare decenza. È da...