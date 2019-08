Strade sicure, carristi in prima linea in 54 città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAPORDENONE Più di 32mila persone identificate e 725 denunciate, 61.362 veicoli controllati, 46 arresti e 22 fermi. Sono questi alcuni dati dell'operazione Strade sicure in cui i militari del Raggruppamento Veneto-Friuli Venezia Giulia hanno concorso, con le forze di Polizia, in attività di pattugliamento del territorio dal 1. gennaio al 30 luglio 2019. Un bilancio che viene fornito in occasione dell'undicesimo anno di attività di una operazione che vede attualmente impegnati in tutta Italia oltre 7.100 uomini dell'Esercito dislocati...