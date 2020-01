Strade, 19 milioni per le ex provinciali la metà destinata alle arterie montane

FONDI IN ARRIVO

PORDENONE La Regione ha stanziato 19 milioni per la manutenzione delle strade ex provinciali. La metà dell'investimento è dedicato alle aree montane.

In Valcellina arriveranno i guard rail che salvano i motociclisti. Ma sono interventi singoli, slegati, che non possono azzannare alla giugulare quello che forse è il primo nodo da sciogliere nelle valli pordenonesi e non: le infrastrutture sono indietro di decenni rispetto a quelle della pianura.

L'esempio-limite è quello della Val d'Arzino, dove negli ultimi mesi alcune borgate sono rimaste non senza internet, non senza segnale satellitare, ma senza corrente per giorni a causa del maltempo. Nella montagna pordenonese ci sono aree nelle quali manca la linea internet veloce e i residenti si devono arrangiare con antenne che funzionano come ripetitori del segnale mobile, perché quello fisso non c'è e le grandi compagnie non lo faranno nemmeno arrivare a breve.

In Valtramontina internet è qualcosa di simile a un vecchio modem anni '90, con la differenza che oggi altrove si ragiona di 5G e connessioni in grado di spostare masse di dati inimmaginabili in pochi secondi.

Non va meglio in Alta Valcellina, dove in alcune borgate non c'è nemmeno la linea telefonica fissa garantita. «I negozi e le case a un euro per ripopolare la montagna sono certamente parte di una buona idea - spiega il consigliere regionale del Patto per l'autonomia ed ex sindaco di Tramonti di Sotto, Giampaolo Bidoli -. Mi pare che queste iniziative abbiano avuto risultati interessanti, ma non sufficienti. Dev'essere affrontato anche il problema legato alle carenze infrastrutturali». Perché un negozio aperto alla cifra simbolica di un euro, o una casa regalata per ripopolare la montagna sono sicuramente due occasioni, ma se poi mancano le strade e la tecnologia c'è chi continuerà a preferire fuggire in pianura.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA