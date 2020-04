Avevano chiesto l'autorizzazione a manifestare in piazza. Sarebbe stato il «funerale delle Partite Iva», ma il 2 maggio davanti alla Camera di commercio di Pordenone non ci sarà alcuna protesta contro il Dcpm del presidente Conte. Il questore Marco Odorisio ha infatti diffidato Renato Della Ragione e l'associazione Partita Iva Libera (Pil). Della Ragione aveva spiegato che, esasperati dalle ultime indicazioni emerse dalla conferenza stampa di Conte, sarebbero scese in piazza 15 persone a simboleggiare il funerale delle categorie. «Il Governo e chi lo consiglia non ha idea di cosa voglia dire micro e piccola impresa - afferma il presidente di Pil - I nostri associati sono esasperati dalle queste incertezze, dai messaggi contraddittori che vengono lanciati dal Governo e dai cosiddetti esperti, proprio partendo dal numero massimo di persone ammesse ai funerali senza un senso o una ragione». Avrebbero partecipato con mascherine, guanti e gel per l'igiene delle mani, mantenendo la distanza di sicurezza, a «indicare che non si vuole sottovalutare il problema sanitario, ma che bisogna dare fiducia ai cittadini». La Questura ha dato lo stop e Pil, attraverso l'avvocato Sergio Gerin, oggi farà ricorso gerarchico al Prefetto lamentando la disparità di trattamento con la manifestazione autorizzate per la ricorrenza del 25 aprile, ma anche un eccesso di potere e un'inadeguatezza della diffida. Secondo il legale, non era necessario adottare un «provvedimento di polizia». «Pil - spiega - chiedeva correttamente l'autorizzazione a manifestare, invece è stata diffidata per una preannunciata manifestazione».

