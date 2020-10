FOTO IN CRISI

PORDENONE Il drastico calo dei matrimoni soprattutto durante il lockdown della primavera scorsa ha messo in crisi un'intera filiera di attività che costituiscono l'indotto delle nozze. A risentire i forti contraccolpi del rinvio dei matrimoni - o comunque della riduzione delle cerimonie con tutto ciò che ruota attorno - è anche il comparto della fotografia. E il Friuli occidentale su questo fronte vanta un'autentica eccellenza: la Graphistudio di Arba. Una storica azienda che negli ultimi anni si è sviluppata e innovata proprio nel campo della stampa e della produzione di album fotografici di altissima gamma. Non solo matrimoni, ovviamente. Ma le raccolte-ricordo fotografiche costituiscono un bella fetta del business della società. Che lavora per il 90 per cento con i mercati esteri. Solo il mercato Usa sta dando una mano.

I CONTRACCOLPI

La botta con il calo delle commesse da parte di fotografi e grandi studi internazionali (sono questi i clienti dell'azienda che ha sede produttiva ad Arba e nella perla che è il Castello Ceconi di Pielungo la sua sede di rappresentanza) è arrivata già poche settimane dopo il lockdown. L'azienda ha dovuto utilizzare la cassa integrazione Covid: a rotazione circa metà dei 160 addetti usufruiscono della cassa. Ma la scia del calo si farà sentire soprattutto nel 2021: solitamente il lavoro alla Graphistudio arriva circa otto, dieci mesi dopo le cerimonie nuziali con i tempi delle realizzazioni dei servizi. Perciò c'è preoccupazione rispetto all'avanzare della nuova ondata di contagi e delle nuove norme che riguardano anche le feste di matrimonio. «In tutto il mondo - raccolta il presidente e fondatore della società, Tullio Tramontina - nei mesi scorsi i matrimoni si erano bloccati. Niente nozze, niente cerimonie e dunque servizi fotografici annullati. E se i fotografi che sono i nostri clienti sono fermi rallenta la filiera. In questi mesi - aggiunge l'imprenditore - abbiamo potuto lavorare su quello che era stato fatto prima e su altri segmenti della nostra produzione. Ma siccome a noi il lavoro arriva otto, dieci mesi dopo le cerimonie le difficoltà maggiori le avremo nella prima parte del 2021. Le analisi e le previsioni ci dicono che poi che nel 2022 ci sarà un rimbalzo con il recupero di oltre il 30 per cento. E quindi se così sarà noi siamo pronti a triplicare il fatturato. Per ora - però - aggiunge Tramontina - dobbiamo stringere i denti e prepararci a un 2021 che sarà un anno difficile in attesa di risalire. Sempre che - va avanti non senza qualche timore il patron di Graphistudio - nei maggiori Paesi europei non vi siano nuovi lockdown duri». Nel fatturato dell'azienda circa il 50 per cento è rappresentato dal giro d'affari con gli Stati Uniti.

BENE MERCATO USA

«Sorprendentemente e fortunatamente - fa sapere l'imprenditore di Arba - gli Usa stanno tenendo meglio dei mercati europei e asiatici. La lunga cultura della fotografia ritrattistica americana ha fatto in modo che, se anche gli studi fotografici hanno dovuto chiudere per il lockdown, i professionisti in qualche modo hanno continuato a lavorare cercando con i clienti siti alternativi e in sicurezza». Il mercato Usa sta dunque dando una mano all'azienda in questo momento non facile. «La speranza è quella che non ci siano dei blocchi totali delle attività perché altrimenti in molti farebbero fatica a reggere.

