PRATA

Troppo difficile e costoso, per garantire tutte le misure di sicurezza richieste, mantenere il cartellone itinerante nelle frazioni di Prata. Perciò la rassegna culturale Estate sotto un tetto di stelle si terrà esclusivamente in piazza per l'Indipendenza e la Libertà dei Popoli e, in caso di pioggia, gli eventi saranno spostati al Teatro Pileo. Le date (sempre al giovedì) e gli orari restano inalterati. Decisione che l'amministrazione comunale di Prata è stata costretta ad assumere a rassegna già iniziata, avendo constatato la difficoltà di organizzare le serate in luoghi all'aperto sempre diversi, alla luce di nuove disposizioni in materia di contenimento del contagio da coronavirus. Il cartellone era studiato proprio per coinvolgere le varie località del paese. Nelle prime due date l'afflusso del pubblico è stato notevole. L'incontro di giovedì scorso con lo scrittore Enrico Galiano, nel parco verde davanti alla chiesa di San Simone, ha richiamato 200 persone. Ma così non si può, purtroppo, proseguire. Lo comunicano il sindaco, Dorino Favot, e il vicesindaco e assessore alla cultura, Katia Cescon. La causa dello spostamento è dovuta al recente rafforzamento delle misure in materia di sicurezza per il pubblico spettacolo. «È stata una scelta inevitabile - sottolinea Favot -per tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico e prevenire la diffusione del virus. Abbiamo quindi spostato gli eventi in un'unica sede, anche se avremmo preferito essere presenti in tutte le frazioni. Questo cambio di programma permetterà il regolare svolgimento degli spettacoli. Speriamo ugualmente di vedere tanti cittadini agli eventi in cartellone».

«La rassegna era nata per riportare un po' di spensieratezza in tutte le frazioni, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto», ribadisce il vicesindaco Cescon. «È una decisione che abbiamo preso a malincuore. Ma per far rispettare tutte le misure richieste, il Comune avrebbe dovuto affrontare spese troppo elevate». Il programma dell'estate 2020 è nato recuperando gli spettacoli teatrali annullati della rassegna invernale, inoltre il Comune ha stanziato come ogni anno la somma prevista per il cinema all'aperto. «Non abbiamo voluto aggiungere maggiori spese perché stiamo accantonando il più possibile fondi per fronteggiare l'emergenza Covid», prosegue Cescon. «Penso ora a quanto sarà ancor più difficile, per le nostre associazioni, organizzare attività all'aperto. Abbiamo bisogno di alzare la testa, di ricominciare. Queste misure di certo non aiutano, ma il nostro impegno sarà continuo». Il prossimo appuntamento sarà, domani, alle 21, la proiezione del film Aladdin che dal cortile della Pro Villanova, si sposta nella piazza del capoluogo. Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.

Cristiana Sparvoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

