PORDENONE La Fiera! è salva e potrà svolgersi nei padiglioni di viale Treviso. La rassegna che rielabora e innova la storica formula della Campionaria prenderà regolarmente il via venerdì prossimo. Il nuovo Dpcm non ferma infatti le attività fieristiche di carattere nazionale e internazionale. E siccome il quartiere fieristico di viale Treviso è da anni certificato per organizzare rassegne nazionali e internazionali anche l'ultima nata, proprio La Fiera!, potrà essere fatta.

La manifestazione sarà inaugurata venerdì 23 (poi proseguirà nel fine settimana, per poi tornare il 30, 31 ottobre e 1. novembre in abbinata a Riso&Confetti) ed è stato anche confermato il convegno nel quale sarà presentato il Bilancio di sostenibilità della società fieristica e ci sarà un confronto-dibattito sui futuri assetti dele piccole e medie fiere in Italia. La gestazione di La Fiera! - oltre al nome della rassegna che richiama il legame al territorio anche il punto esclamativo nel logo non è casuale - risale ai mesi scorsi. Già durante il lockdown il presidente Renato Pujatti e il suo staff pensavano a un evento che potesse rilanciare il territorio dopo gli stop della primavera che hanno fermato altre manifestazioni importanti. E così sarà. Oltre cento le aziende e le imprese che saranno presenti. I settori e le attività sono le più varie. Dalla casa, al comparto bambini e famiglie. Dai libri, in collaborazione con Pordenonelegge, fino all'agroalimentare. Una sezione sarà dedicata al Food e Music: ci saranno le migliori produzioni di microbirrifici del territorio e band che si esibiranno dal vivo. Rappresentato anche il settore dell'auto-moto. Una rassegna-vetrina per dare la possibilità alle imprese locali (molte anche dal Veneto orientale) di avere un'occasione di rilancio. Per i visitatori ingresso e park gratuiti.

Difficoltà, invece, per la convegnistica legata agli alberghi. Settore che paga un prezzo molto alto. E sul fronte delle difficoltà di famiglie e imprese è intervenuto il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas. «Grazie alla costanza dell'azione parlamentare di Forza Italia le cartelle esattoriali che stavano per essere inviate ai contribuenti resteranno nei cassetti dell'Agenzia delle Entrate almeno fino al 31 dicembre. Stiamo parlando per la sola regione di oltre 137mila cartelle. Di fronte a una crisi che morde imprese e famiglie e alle nuove restrizioni il governo avrebbe dovuto sospendere l'invio di sua iniziativa. C'è stato invece bisogno del pressing di Forza Italia e del Centrodestra per ottenere questa proroga».

