PORDENONE Le operazioni si erano bruscamente arrestate durante il lockdown. Rfi, la proprietaria della rete ferroviaria e dei fabbricati adiacenti alla stazione di Pordenone, aveva interrotto ogni trattativa per la cessione del famoso rudere, l'ex fabbricato viaggiatori che oggi giace in condizioni di degrado e pericolosità. Si era così arenata l'operazione voluta dal Comune e finalizzata all'acquisto e alla trasformazione dello stabile in un'area fruibile dai viaggiatori. Ma adesso che anche Rfi ha scelto di far ripartire la maggior parte dei lavori di competenza, è stato fissato un nuovo incontro. Entro fine settembre, infatti, il responsabile dei lavori pubblici del Comune e l'assessore Cristina Amirante torneranno a sedersi al tavolo con la società collegata a Trenitalia.

All'ordine del giorno ci sarà il dettaglio più importante, cioè il prezzo fissato da Rfi per la vendita del rudere. «L'operazione è ancora presente nella lista delle cose da fare del Comune - ha precisato Amirante - e finalmente ora Rfi ha scelto di ripartire. Ci incontreremo a breve per capire a quali condizioni si potrà acquistare l'immobile».

Cosa sorgerebbe al posto del rudere più famoso della zona? Ad acquisto concluso, il Comune vorrebbe ampliare la gamma dei servizi dedicati ai viaggiatori. Non solo a quelli che si spostano in treno per lunghe tratte, ma anche a chi desidera muoversi in città sulle due ruote dopo essere sceso dalla carrozza, quindi anche ai pendolari. «Innanzitutto - ha illustrato il piano Cristina Amirante - stiamo pensando alla creazione di un deposito bagagli capiente e a misura di viaggiatore». Un servizio che non può mancare in una stazione di un capoluogo. Ma la vicinanza con la stazione delle corriere, che garantisce lo scambio tra due diversi tipi di trasporto pubblico, porta anche a una seconda idea: lo spazio per le biciclette nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Pordenone, infatti, ad oggi è risicato. «E quello che è stato fatto dalle precedenti amministrazione - e qui Amirante si toglie un sassolino dalla scarpa - non è stato assolutamente sufficiente. Vogliamo - ha proseguito - ampliare lo spazio per i mezzi a due ruote. Per questo lo spazio che si verrebbe a creare dopo l'acquisto del rudere della stazione tornerebbe assolutamente utile. Si tratta di un'operazione che vogliamo portare a termine». La volontà non basterà. Bisognerà mettersi al tavolo e trattare sul prezzo, per ottenere delle condizioni in grado di mettere il Comune nella posizione tale da giustificare un'operazione immobiliare altrimenti severamente vietata dal patto di stabilità, che impone agli enti di non acquistare ulteriori fabbricati.

