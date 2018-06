Stangato per il furto ai tennisti e l'uso delle carte di credito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE Tutti gli indizi portavano a Tomas Floss, 54 anni, ceco, agli arresti domiciliari dallo scorso dicembre a Trieste per il furto di un portafoglio negli spogliatoi del Circolo tennistico di Portogruaro. I fatti risalgono all'agosto 2017. Floss rispondeva per il furto e per aver usato le due carte di credito della vittima. Fece shopping per 800 euro e furono gli stessi negozianti a fare il riconoscimento. Floss ieri è stato processato con rito abbreviato dal gup Monica Biasutti. La pena inflitta è severa: 4 anni e 6 mesi di...