Stangato leader del sodalizio contro la malagiustizia

LA SENTENZAPORDENONE Pesante condanna per Ileno Bronzin, 67 anni, ex vicesindaco di Caorle e leader dell'Associazione veneta per la difesa del diritto dei cittadini. Ieri il giudice del Tribunale di Pordenone, Piera Binotto, gli ha inflitto 2 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a mille euro di multa, per tre episodi di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di relazioni d'ufficio e prestazione d'opera (per una quarta imputazione è stato assolto). Il processo potrebbe avere un'ulteriore coda, in quanto il giudice ritiene che Bronzin sia...