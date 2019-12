Stangata sull'Imu, controlli a raffica Il 2020 dovrà portare 800mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOCUMENTOPORDENONE Approvato nei giorni scorsi dalla giunta lo schema di bilancio, che approderà in aula venerdì. Il documento di previsione pareggia a 135 milioni di euro, con un equilibrio che considera la previsione del fondo pluriennale vincolato di cinque milioni e 140.621,07 euro di parte corrente e 40mila euro in conto capitale e l'utilizzo di avanzo di amministrazione per due milioni e 899.761,95 euro. Le entrate correnti sono indicate per il 2020 in 88 milioni e 847.401,66 euro, suddivise fra quelle natura tributaria,...