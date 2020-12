IL BOLLETTINO

PORDENONE L'ultimo bollettino registra un abbassamento a 359 nuovi contagi, risultato però del minor numero di tamponi fatti (3981) nella giornata di domenica. Resta invece stabile (a 24 complessivi, 16 di domenica e 8 dei giorni precedenti) il numero di decessi. Stabili anche i ricoveri in terapia intensiva e in lieve crescita quelli in area medica.

Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 359 nuovi contagi (il 9,02 per cento dei 3.981 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 16 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 8 morti pregresse inserite oggi a sistema e afferenti al periodo che va dal 2 al 5 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Nel Friuli occidentale il numero di morti torna a crescere. Nove, solo nelle ultime 24 ore. Domenica scorsa ad arrendersi al virus anche il roveredano Loris Dei Negri, 56 anni morto in ospedale. In ospedale è deceduto anche il centenario Michelangelo Scandola, classe 1938 anche lui di Roveredo. In ospedale sono deceduti anche Angelo Gazzola, 82 anni, di Pordenone; Antonia De Piero, 83, di Cordenons e Mario Pezzutti, 84, di Fontanafredda. Liliana Olteanu, 52 anni, era di origine romena e viveva ad Azzano Decimo: è deceduta nel reparto Covid ma soffriva anche per altre patologie. Così come Hushi Ibrahim, 88 anni, di origine albanese. Giovanna Saccon, 96, e Margherita Toffolon, 94, erano invece ospiti della casa di riposo di Aviano. I casi attuali di infezione risultano essere 15.339. Scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre sono 665 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.059, con la seguente suddivisione territoriale: 351 a Trieste, 429 a Udine, 223 a Pordenone e 56 a Gorizia. I totalmente guariti sono 19.428, i clinicamente guariti 470 e le persone in isolamento 14.146.

