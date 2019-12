Squadra in esilio, città al palo: la B c'è ma non si sente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOTA STONATAPORDENONE Si sapeva, è inutile sorprendersi. La fuga del Pordenone a Udine, indispensabile per iscriversi al campionato di Serie B dal momento che nessuno stadio in provincia poteva garantire l'omologazione, ha annullato l'effetto-promozione sulla città, intesa come tessuto commerciale esterno alla società di calcio. In questa analisi non devono essere considerati i piccoli soci che hanno preso parte al crowdfunding lanciato dal club neroverde, ma tutti quegli attori che in un modo o nell'altro avrebbero aumentato ricavi e...