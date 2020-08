LE ALTERNATIVE

PORDENONE Per evitare di fare rimanere a piedi il 20, 30 per cento degli studenti vista l'impossibilità per i bus di correre a pieno carico non ci sono molte alternative. Una di queste - ed è stata chiesta dalla Asstra, l'associazione del trasporto pubblico locale che rappresenta oltre 150 società a livello nazionale - è la possibilità di ricorrere ai sub-affidamenti. Cioé alla gestione in una sorta di appalto (vista l'impossibilità di acquistare un numero di mezzi così elevato) di quella parte di servizio pubblico che la società non riuscirebbe a gestire in proprio. Anche Atap potrebbe prendere in considerazione questa ipotesi affidandosi ad altri operatori del comparto sul territorio regionale o nordestino. Una ipotesi che però non è facilmente percorribile per due serie di ragioni. La prima è legata ai tempi delle eventuali procedure di affidamento dei servizio, si tratta infatti pur sempre di un servizio pubblico per il quale andrebbero svolte delle gare con procedure che non sono propriamente immediate. E visti i tempi stretti la modalità non sembra facilmente espletabile.

SECONDO OSTACOLO

L'altro nodo è rappresentato dalla necessità di ingenti risorse economiche da trovare, anche in questo caso, in tempi celeri. Le società del Tpl - e anche da Atap, negli ultimi giorni è trapelata questa indicazione - sarebbero in difficoltà a investire risorse del proprio bilancio. Se il governo obbliga i mezzi a correre con una disponibilità di posti limitata deve anche - questa la linea emersa fino a ora dai summit nazionali - mettere a disposizione le risorse economiche per consentire alla società di rispettare le linee guida obbligatorie. Anche questa è una questione che la Regione Friuli Venezie Giulia con il governatore Massimiliano Fedriga aveva posto fino dalle settimane scorse. Anche su queste questioni sono attese precise indicazioni dal vertice di domani tra il governo e le Regioni. Le società del trasporto pubblico locale non sarebbero, dunque, disposte ad andare incontro a perdite o diminuzioni nei bilanci a causa dell'emergenza Covid-19. La disponibilità a trovare soluzioni viene manifestata, ma sui quattrini l'orientamento è a non indietreggiare di un millimetro. E i numeri che sono emersi nelle ultime ore a livello nazionale sono da spavento: nel caso in cui dovesse essere rispettato il distanziamento (ipotesi che però allo stato sembra superata a favore del carico dell'80 per cento) servirebbero in Italia un qualcosa come 20 mila autobus in più da mettere in circolazione, con relativi 31 mila autisti. È chiaro che governo e Regioni dovranno trovare una soluzione alternativa che consenta in due settimane alla società di trasporto di organizzarsi.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA