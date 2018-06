Spray piccante per bloccare immigrato violento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RESISTENZAC'è voluta una spruzzata di spray al peperoncino per contenere un giovane brasiliano che una pattuglia della Squadra Volante di Pordenone stava accompagnando in Questura per accertamenti. È successo ieri notte, verso le 3. E per Jackson Santos Da Silva, 24 anni, brasiliano domiciliato a San Benedetto del Tronto e ospite di un'amica a Pordenone, la nottata è finita con un arresto per resistenza, lesioni, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Oggi, su richiesta della Procura, sarà processato per direttissima.I poliziotti erano...