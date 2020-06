(l.z.) Il sindaco di Valvasone Arzene sposa la battaglia dei sindacati per il reintegro del personale di Poste Italiane, questione posta nuovamente ieri dalla Cisl Slp dopo la riapertura a giorni alterni dell'ufficio Sacile 1. «La nota dei sindacati sulla mancata riapertura integrale di tutti gli uffici - commenta Markus Maurmair -, con quattro sportelli ancora a zero ore di servizio e molti altri a giornate alterne o con orari ridotti, fa emergere una sacrosanta verità rispetto al fatto che sia necessario giungere al più presto al reintegro del personale, che in questi mesi ha goduto della possibilità di accedere al pensionamento, più di 20 collaboratori nei primi sei mesi dell'anno. È una battaglia da portare avanti unendo le forze, perchè l'assenza dei reintegri dà la misura della volontà di non voler ritornare agli orari pre Covid. L'emergenza sanitaria si sta trasformando in un alibi: se così non fosse, come si motiverebbe la scelta di chiudere buona parte degli uffici mettendo in ferie una parte significativa del personale e ora continuare a lasciare gli utenti fuori dalla porta in attesa perché non ci sono sportellisti sufficienti? Il timore è che si voglia consolidare la situazione attuale con minori ore e giornate di apertura, evitando assunzioni, quindi minori costi che inciderebbero sui floridi bilanci di Poste Italiane, che ha avuto un utile 2019 superiore a 1,3 miliardi». Le rivendicazioni di sindaci e sindacati vanno nella stessa direzione, quella di un ripristino degli orari e delle giornate di apertura pre Covid, e dunque nuove assunzioni. Intanto è stato attivato il tavolo Anci - Poste italiane spa, e martedì 30 giugno alle 9 è convocata una prima riunione dopo quella slittata il 1. aprile 2020 causa Covid-19.

