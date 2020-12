Il reparto Covid allestito all'interno dell'ospedale di Spilimbergo funziona, e riesce a far diminuire la pressione al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. E la capienza iniziale, stimata in venti posti, è già stata aumentata. Oggi all'interno dell'ex Medicina (ora polo Covid) ci sono 25 pazienti. Il dato è aggiornato a ieri pomeriggio, quando a Spilimbergo sono stati registrati altri ingressi di pazienti provenienti dall'ospedale di Pordenone. Il reparto funziona al massimo (attuale) delle possibilità, e si sta già ragionando in merito all'opportunità di approntare anche gli ultimi cinque letti per arrivare a trenta posti in totale. Molto dipenderà dall'andamento dei ricoveri in provincia di Pordenone. Ci si sposta poi all'interno delle due Rsa Covid: quella di Sacile, la prima di tutta la Regione, e quella di Maniago. Anche nei due poli a bassa intensità del Friuli Occidentale la capienza è sempre al massimo: 18 posti occupati a Sacile e 20 a Maniago. Il ritmo delle dimissioni, verso casa o verso le Rsa dedicate ai pazienti negativi, è di tre o quattro ogni 24 ore, rigorosamente nei giorni feriali. Per ogni dimissione, però, il ricambio è immediato: arriva subito un paziente da trattare dall'ospedale di Pordenone o dalle case di riposo più colpite dal contagio. Se l'ospedale inizia a respirare, e i dati dicono che è così, le strutture intermedie sentono ancora la pressione.

