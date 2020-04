SIPARIO CHIUSO

PORDENONE La crisi dovuta all'emergenza da Coronavirus non fa sconti nemmeno al settore dello spettacolo. La cooperativa Esibirsi di Pordenone, con sede operativa a Morsano al Tagliamento, ha stimato che nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 3 maggio (data indicata come la fine del lockdown) non fatturerà un milione di euro. Il vicepresidente Giuliano Biasin chiede che «venga allargata la forbice dei lavoratori dello spettacolo». I soci della cooperativa «hanno diritto di accedere agli incentivi stabiliti dal Governo, calando le giornate minime effettuate nel 2019 e stralciando il comma 2 che esclude chi ha in essere un'ulteriore posizione di dipendente. Chiediamo inoltre - sottolinea lo stesso Biasin - che si possa garantire sin da subito che sia questi provvedimenti che la cassa integrazione per i dipendenti del settore vengano garantiti per l'intero perdurare delle limitazioni. Questo per poter dare un minimo di serenità ai lavoratori del comparto che, più di altri, si sono visti letteralmente azzerare il fatturato e di conseguenza i compensi».

Relativamente alla cosiddetta fase due, Biasin è chiaro: «Realisticamente è dura pensare a un ritorno ai concerti, causa motivazioni sanitarie, ma il Governo potrebbe sbloccare almeno alcune tipologie di lavoro in campo artistico come, per esempio, la musica d'intrattenimento che può essere svolta mantenendo le distanze ed i limiti obbligatori. Già solo questa decisione permetterebbe una piccola ripartenza per diversi dei nostri associati, limitando almeno in piccola parte il danno. Da un rapido calcolo mancherà loro almeno un milione di euro».

Esibirsi è la più grande cooperativa d'Italia, tra quelle del settore cultura, associate a Confcooperative. Fondata da Biasin insieme a Lucio Bot, che ora ne è il presidente, conta oltre 4mila 200 soci ai quali garantisce un rapido servizio nella gestione delle pratiche burocratiche legate alle esibizioni artistiche. Dalla nascita della cooperativa sono oltre 8mila gli artisti, musicisti e deejay che si sono associati lungo il corso degli anni: solo per fare alcuni dei nomi più noti ci sono Albert Marzinotto, Gazebo, Remo Anzovino, Righeira, Morgan, Gerardina Trovato. « Insieme agli stati generali della musica - anticipa Biasin - stiamo lavorando ad una serie di proposte come sgravi fiscali per i locali che organizzano eventi di intrattenimento, concessione suolo pubblico gratuito a chi, per rispettare i limiti di distanza in occasione degli eventi, necessita di un temporaneo ampliamento, contributi per chi riorganizza eventi che sono saltati a causa del Covid-19 e molte altre proposte che favoriscano una ripresa del settore».

