PORDENONE Torna la spesa a domicilio e la consegna di farmaci a casa. Il servizio sarà a favore in particolare degli anziani e di tutte quelle persone che sono in quarantena o in isolamento e che dunque si trovano nell'impossibilità di uscire dalla propria abitazione. Il servizio di consegna è stato ripristinato dall'inizio di questa settimana dal Comune di Pordenone. Sarà gestito, come ha spiegato l'assessore comunale Emanuele Loperfido, dalle squadre comunali della Protezione civile e dai volontari della Croce Rossa.

Il servizio di aiuto e assistenza con la consegna della spesa di generi alimentari e di medicinali da acquistare in farmacia si era rivelato molto utile ed efficiente nel corso della scorsa ondata della pandemia. In quell'occasione, in particolare nei mesi di marzo e aprile, si era reso più necessario in quanto era scattato il lockdown. Stavolta - almeno fino a questo momento e salvo ulteriori giri di vite nelle restrizioni che potrebbero riguardare il territorio - la situazione è leggermente diversa. Ma rimana la necessità, in particolare da parte degli anziani over-65 più fragili per i quali viene raccomandata una attenzione particolare nel non uscire di casa, di poter usufruire della consegna a domicilio. Per questo il Comune di Pordenone ha istituito un numero telefonico (0434.392290) che è possibile chiamare per usufruire del servizio. Le chiamate possono essere fatte dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Le consegne sono invece previste nelle giornate di martedì e giovedì. A fare la spesa per conto degli anziani e delle persone in isolamento sanitario saranno gli operatori della Protezione civile comunale. Anche in questa occasione, come era accaduto la scorsa primavera, il Comune potrà contare sulla collaborazione e sul supporto dei volontari della Croce Rossa. «Abbiamo offerto - ha confermato ieri il presidente della Cri di Pordenone, Giovanni Antonaglia - la nostra disponibilità al Comune. Valuteremo di quanti operatori avranno bisogno nei prossimi giorni anche in base alle richieste che arriveranno». Intanto, a Pordenone è boom di candidati volontari alla Cri. All'ultima chiamata per il corso di brevetto di primo soccorso hanno aderito oltre cento persone. A metà dicembre, dopo il percorso formativo, questi nuovi volontari saranno pronti (salvo poi intraprendere altri corsi più specifici in determinati ambiti) per essere a disposizione del sodalizio. Un piccolo esercito che si unirà ai circa 400 volontari del comitato Cri pordenonese già operativi. E sempre pronti a rispondere all'emergenza.

