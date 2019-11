Spazzatura selvaggia, ecco la mappa delle piccole discariche a cielo aperto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ZONE A RISCHIOPORDENONE Basta girare la città per scoprire le aree maggiormente gettonate per l'abbandono dei rifiuti. Ma anche le isole nuove dove gli incivili si lasciano andare a comportamenti tutt'altro che virtuosi. Sono più di qualcuno i luoghi in città che spesso si trasformano in piccole discariche a cielo aperto. L'assessore Stefania Boltin compie spesso dei sopralluoghi informali per Pordenone e quando vede qualcosa che non va segnala tempestivamente a Gea. Come qualche giorno fa quando lei stessa aveva invitato gli operatori a...