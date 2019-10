Spazi vuoti, le start-up del Polo young preferiscono Spilimbergo alla città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE Costa meno, anche se non è al centro degli affari, ma più spostato verso la pedemontana. Non è una struttura ultra-moderna, ma la leva economica basta per allontanare giovani cervelli da Pordenone. È il caso di alcuni titolari di piccole aziende (perlopiù start-up, alcune legate anche al Cro di Aviano) che hanno lasciato gli spazi di Villa Cattaneo prima che il Comune concedesse la proroga in attesa del nuovo bando di assegnazione. Ma non sono migrati, come speravano in molti, verso gli spazi vuoti che poteva offrire il...