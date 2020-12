Nel giorno in cui Piancavallo torna raggiungibile anche da chi non risiede nel Comune di Aviano, la pioggia spazza via la neve che si era accumulata nelle settimane scorse. In realtà, nella prima parte della perturbazione era caduto dell'altro manto bianco e, già da giorni, complici le temperature che dal primo dicembre si erano sensibilmente abbassate, erano entrati in funzione anche i cannoni sparaneve. Un innevamento artificiale che comunque sarebbe tornato utile dal 7 gennaio, quando si spera di poter aprire piste e impianti. Invece, dalla tarda serata di venerdì, nella località turistica del comprensorio avianese si è abbattuta una pioggia torrenziale, che ha creato anche seri problemi di allagamenti ad alcune cantine e garage privati e ha messo in apprensione l'intera area della Busa del Sauc in cui si è creato una sorta di lago. Gli operatori del Piancavallo sono, tuttavia, pronti agli straordinari e sperano che ci possa essere un inizio di movimento con il popolo delle seconde case. Anche per oggi è stata dichiarata allerta rossa e le autorità sconsigliano di mettersi in auto - aumentato, da ieri, anche il rischio di problemi di natura idrogeologica -, ma per l'Immacolata contano di riuscire a staccare i primi scontrini fiscali della stagione. Resta il fatto che con il Dpcm firmato dal presidente del consiglio gli impianti non saranno aperti almeno sino a dopo l'Epifania. Mezza stagione è già andata.

L.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA