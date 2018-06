CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPACCIO IN CITTÁPORDENONE Droga sempre più presente tra giovani e giovanissimi. Una costante in età scolare, motivo di preoccupazione non soltanto tra insegnanti e dirigente scolastici ma soprattutto tra forze di polizia ed istituzioni. L'ultimo blitz in ordine di tempo effettuato in città dagli agenti della Questura ha portato alla denuncia di 31 studenti, 18 dei quali minorenni, di un istituto tecnico. L'accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. IL PREFETTO«Dopo le ferie estive ci siederemo attorno ad un...