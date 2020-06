I CONTROLLI

PORDENONE Un contributo di 30mila euro per contrastare la diffusione delle droghe e lo spaccio davanti agli istituti scolastici. E' quello di cui il comune di Pordenone beneficerà per il prossimo anno scolastico e per il quale l'amministrazione Ciriani aveva fatto domanda (la scadenza del bando era il 30 aprile) nell'ambito del progetto Scuole sicure finanziato dal Ministero dell'Interno. Una piaga, quella dello spaccio e del consumo di sostanza stupefacenti tra gli studenti delle scuole di Pordenone, che amministrazione e forze di polizia, con la regia del prefetto Maria Rosaria Maiorino, vogliono a tutti i costi debellare. Già a partire da settembre, quando inizierà il nuovo anno. Quando per centinaia di studenti tornerà l'ora di rientrare in classe. Trentamila euro da spendere in sicurezza non sono pochi. La metà dell'importo lo prevede il progetto dovrà essere spesa per potenziare l'attività della polizia locale a presidio degli istituti scolastici, mentre i restanti 15mila euro verranno spesi per acquistare nuove telecamere di videosorveglianza. I dispositivi verranno installati all'esterno di alcuni plessi dei quali, almeno per ora, non sono stati fornite indicazioni. Si pensa, comunque, a quelli che erano stati già attenzioni e all'interno dei quali alcuni studenti erano stati trovati in possesso soprattutto di hashish e marijuana. Sarà necessario convocare un apposito Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per definire le linee guida e, soprattutto, strategie comuni. Progettualità che vedranno partecipi diversi attori.

«Con questo contributo ha fatto sapere il prefetto Maiorino sarà possibile svolgere attività preventiva e, allo stesso tempo, repressiva». Del problema della droga nelle scuole della città il prefetto era stato già interessato in passato. Diverse iniziative di contrasto allo spaccio e al consumo sono state avviate, con esiti e riscontri più che positivi. Altre saranno avviate nei prossimi mesi. «Accogliamo con soddisfazione ed entusiasmo sottolinea l'assessore Emanuele Loperfido la notizia di questo contributo che arriverà dal Ministero dell'Interno. Grazie all'interessamento del prefetto e alla lungimiranza di questa amministrazione, sono convinto che riusciremo a garantire ancora più sicurezza nei pressi delle scuole. Se le telecamere fungeranno da deterrente, l'attività e i controlli della nostra polizia locale, uniti a quelli delle altre forze di polizia, contribuiranno in maniera importante a tenere lontani gli stupefacenti da certi plessi della città, all'interno dei quali, lo voglio ricordare, continueranno con gli studenti iniziativa legate alla prevenzione».

