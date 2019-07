Spacciava in bicicletta, diciottenne arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARRESTOPORDENONE Una bicicletta e uno zainetto, ovvero gli attrezzi da lavoro di un ragazzo di appena 18 anni, arrestato lunedì sera dagli agenti della Squadra Volante per spaccio di droga. Dentro lo zainetto aveva 51 grammi di marijuana e altrettanti, già suddivisi in dosi, sono stati rinvenuti nell'abitazione dove il giovane vive con i genitori.I CONTROLLII poliziotti, lunedì sera, stavano effettuando dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, anche per cercare di mettere un freno al consumo e allo spaccio di sostanze...