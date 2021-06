Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PIAZZA RISORGIMENTOPORDENONE Spaccata notturna al K2 Phone center e internet point di piazza Risorgimento. Dal negozio sono stati rubati 700 euro in banconote e 95 in monete. Erano le 3 di giovedì quando è suonato l'allarme del K2. In piazza Risorgimento è arrivata subito la vigilanza privata ma il furto era stato già commesso. La vetrata della porta di ingresso era a terra: probabilmente, per sfondarla, i ladri si erano serviti dei...