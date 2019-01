Spaccata da Zanetti In carcere tutta la banda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEPORDENONE Tutti in carcere. Sono stati arrestati anche gli ultimi due latitanti sospettati di far parte della banda che l'8 marzo 2018 rubò 74 telefonini di ultima generazione, un valore di circa 42mila euro, nel negozio di elettrodomestici Zanetti (catena Expert) di viale della Libertà. Il gruppo era stato arrestato dalla Polizia di Stato la notte del 14 luglio, a Torre di Mosto, dopo uno spericolato inseguimento. In carcere da sei mesi ci sono i fratelli Iulian e Marian Claudiu Poama Neagra di 25 e 21 anni, residenti in Romania,...