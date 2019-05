Sovvalli a Cordenons, entro luglio la discarica apre le porte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOLUZIONEPORDENONE Il borgo rurale del Vinchiaruzzo, a Cordenons (immediato hinterland pordenonese) diventerà la nuova miniera d'oro per la città. Entro luglio, infatti, tutti i rifiuti che saranno passati al vaglio degli impianti e che non potranno essere più riciclati, potranno essere convogliati a Cordenons, e non spediti nell'Europa dell'est come avviene oggi. Il colosso Hera, che gestirà l'impianto cordenonese realizzato tramite la formula del project financing, si prepara così a diventare il salvagente di Pordenone, e non solo...