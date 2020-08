VIABILITÀ

PORDENONE «Quella della sopraelevata di via Pola è, al momento, solamente un'ipotesi di pianificazione: nessun progetto, nessuna quantificazione dei costi e dunque neanche soluzioni che prevedano il taglio di piante». Lo precisa l'assessore all'Urbanistica Cristina Amirante, dopo che la battaglia sugli abbattimenti degli alberi si è spostata in via Mazzini e in via Pola.

IL NODO

L'opera in questione è appunto il sovrappasso di via Pola, inserito nel Piano urbano della mobilità sostenibile ma come settimo step, subordinato alla realizzazione dei passaggi precedenti e alla valutazione dei loro effetti. Si tratta di uno studio di pre-fattibilità riguardante la realizzazione di un arco stradale in sovrappasso, in direzione sud, in affiancamento al tratto di via Pola in corrispondenza di via Cappuccini, in modo soprattutto da evitare la conflittualità tra il flusso di traffico di via Pola e quello diretto in via Cappuccini, proveniente da via Codafora. «La possibilità di aumentare la capacità dell'arco in tale tratto si spiega - avvalora l'ipotesi di abbandonare, anche per il trasporto pubblico locale, il percorso interno al ring (il cui servizio non risulta comunque oggi troppo appetibile in quanto appartenente a una linea a percorso circolare caratterizzata da lunghi tempi di viaggio) e consentirebbe anche alle linee del servizio extraurbano da/per le destinazioni a sud di Pordenone, di giungere e partire dal terminal della stazione senza la necessità di percorrere gli archi est e nord del ring. Questo schema di circolazione si accompagna anche a interventi di razionalizzazione degli accessi al parcheggio Marcolin e renderebbe meno necessario interessare le aree del Bronx, che potrebbero diventare più appetibili anche per destinazioni più qualificanti.

DETTAGLI

Il Pums precisa che l'intervento di via Pola rientra in uno scenario di medio periodo, anche per il necessario coinvolgimento delle proprietà delle Ferrovie. A proposito di questo, alla fine dell'anno scorso, spiega l'assessore, sono stati avviati i contatti con Rfi e con Centostazioni per valutare la possibile acquisizione di due immobili: il magazzino dismesso situato prima della stazione, in via Oberdan, e l'immobile del Dopolavoro ferroviario. Per il momento, tuttavia, non vi sono stati riscontri. La questione delle acquisizioni da Rfi non è tuttavia quella determinante, al momento. «Quella del sovrappasso è solamente una ipotesi di pianificazione, esattamente come un'ipotesi di pianificazione era quella inserita nel Pums del 2015 della precedente amministrazione e che prevedeva il taglio degli alberi in viale Marconi. Non esiste alcun progetto, né alcuna quantificazione dei costi e anche il rendering aveva il solo scopo di verificare la fattibilità di questa soluzione, che fra l'altro potrebbe essere realizzata anche senza il taglio degli alberi». Il punto è, tuttavia, che il sovrappasso di via Pola si colloca solo all'ultimo posto fra gli step previsti dal Pums, che partono dal progetto di riqualificazione di viale Marconi e proseguono con la ristrutturazione a rotatoria dell'intersezione tra viale Dante e viale della Libertà, quella dei nodi tra viale Marconi, via XXX Aprile e via Matteotti e tra viale Marconi e via Beato Odorico e poi ancora la rotatoria per il nodo di largo San Giovanni con revisione anche dell'incrocio tra largo San Giovanni, via XXX Aprile e via Oberdan, quella di largo San Giacomo e quella fra via Oberdan e via Mazzini. Infine, appunto, il sovrappasso. «Al momento, l'unica opera in via di realizzazione è quella che riguarda viale Marconi ricorda Amirante -, mentre è inserita nel Piano delle opere pubbliche ma non ancora finanziata la rotatoria fra viale Dante e viale della Libertà. Inoltre a ciascun intervento seguirà una valutazione di quelle che saranno le ricadute sul traffico e dunque degli interventi successivi».

Lara Zani

