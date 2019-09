Sovrappasso ciclopedonale: Fvg strade ha consegnato l'apertura del cantiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOVRAPPASSOPORDENONE Fvg Strade ha consegnato il cantiere per la realizzazione del sovrappasso ciclopedonale su viale Venezia che collegherà l'area dell'istituto tecnico Flora al liceo Grigoletti e al terminal delle corriere per gli studenti. Una soluzione attesa da molto tempo per mettere in sicurezza gli studenti, e non solo, che attraversano la statale 13 da una sponda all'altra della città. «I lavori afferma l'assessore Cristina Amirante cominceranno a giorni e si dovrebbero concludere entro l'estate del prossimo anno. Non si...