SOTTO PRESSIONE

PORDENONE Non cala la forte pressione sui reparti ospedalieri. Le aree Covid fanno ancora molta fatica a rispondere alla elevata necessità di ricoveri. E negli ultimi tre giorni anche gli accessi ai Pronto soccorso sono addirittura incrementati rispetto ai giorni precedenti. Ma, con l'inizio di questa settimana, negli ospedali del territorio si è manifestata una nuova emergenza: la difficoltà nei ricoveri di pazienti no-Covid, in particolare dei malati che abbisognano di cure di tipo internistico, cioé nei reparti della Medicina. Il numero dei pazienti nelle aree Covid resta sempre molto altro, tra i 165 e 170. Anche perché - salvo ulteriori occupazioni di altri reparti rimasti puliti - i posti per i malati di Covid sono quelli e oltre è difficile andare. È ancora presto per capire se la riapertura del reparto Covid di Spilimbergo (dove sono operativi sulle 24 ore due medici oltre al responsabile) possa alleggerire in maniera significativa il Santa Maria degli Angeli. Tenendo conto che si tratta di posti letto a media intensità, non avendo Spilimbergo la Terapia intensiva. Già al secondo giorno l'area con i venti posti letto era già piena. Ma nel contempo a Pordenone i posti letto occupati non erano però diminuiti. Dai Pronto soccorso l'invio di pazienti che necessitano delle cure in reparto è praticamente incessante. Così come rimane purtroppo stabile la situazione dell'occupazione della Terapia intensiva.

RICOVERI NORMALI

Ciò che negli ultimi giorni sta rendendo la situazione ancora più preoccupante è la difficoltà a rispondere alle necessità di ricovero dei pazienti con altre patologie. Nelle ultime ore è assai difficile ricoverare i malati nell'ambito dell'internistica. Mentre proseguono, seppure a rilento e non senza difficoltà, i ricoveri per gli interventi chirurgici urgenti e oncologici. E proseguono pure i ricoveri nei reparti extra-Medicina. Anche se le difficoltà dovute alla riorganizzazione (interi reparti come la Nefrologia e la Pneumologia pulita sono ospitati in Otorino o in altre aree dei padiglioni A e B) non mancano. I Pronto soccorso sono ancora presi d'assalto: nella giornata di lunedì a Pordenone si sono registrati oltre 110 accessi, una sessantina a San Vito al Tagliamento. Sono numeri molto alti: nonostante il timore che pure resta in molte persone di recarsi in ospedale. I medici dell'emergenza e dei reparti sono impegnati per trovare i posti letto a tutte le situazioni che lo richiedono in un ospedale che ormai da settimana accoglie un altissimo numero di pazienti Covid. L'unico reparto di Medicina in provincia in grado di accogliere pazienti no-Covid è quello di San Vito che è stato ampliato fino ad arrivare a 80 posti letto. Con le conseguenti difficoltà legate alla carenza di personale. Inoltre, il Policlinico San Giorgio, sulla base di un accordo fatto per tempo, sta ospitando da settimane circa cinque, sei pazienti al giorno nella propria Medicina dirottati dal Civile. Numeri piccoli, ma si tratta di un apporto utilissimo vista la pesante emergenza.

NODO PERSONALE

Nel frattempo non calano nemmeno i contagi tra gli operatori. E proprio in questi giorni un altro primario storico, Roberto Spaziente, lascerà anticipatamente per la pensione il reparto della Medicina nucleare. Il grazie ieri è arrivato dall'ex direttore generale Giorgio Simon: «Il giorno che è stato comunicato che sarei diventato direttore generale - ricorda - è venuto da me dicendo Se hai bisogno io sono a disposizione. Grazie a lui abbiamo pensato alla radiologia a domicilio, ai referti online, alla chirurgia robotica, alla scelta dei primari e a moltissimi altri progetti. A lui avevo affidato anche il complicato compito dei rapporti con il Cro. Con il suo pensionamento prima del tempo se ne va una persona di riferimento storico che ha fatto la storia dell'ospedale e dell'Azienda».

