SOSTA SELVAGGIA

PORDENONE Il Coronavirus non ferma il vizietto di quanti continuano a parcheggiare la macchina dove non è consentito. Anche se, a detta dell'assessore Loperfido, «nonostante le difficoltà legate alle presenza di numerosi cantieri in città, devo dire che automobilisti e padroncini si stanno comportando in maniera abbastanza disciplinata. Certo quando le segnalazioni arrivano al comando, la polizia locale interviene e, in caso di irregolarità, la multa viene elevata». Il fenomeno, prima circoscritto a diverse aree della città, si sta progressivamente espandendo a macchia di leopardo. Per la serie: non c'è posto? Parcheggio dove capita, sperando che non passino i vigili a multarmi. Una speranza che, sempre più spesso, viene vanificata dal passaggio della polizia locale. Così come per le soste selvagge e per quelle sugli stalli riservati agli invalidi (senza che l'automobilista sia provvisto di apposito tagliando). Ma anche per quelli riservati al carico e scarico delle merci che, molto spesso, vengono occupati dalle auto per ore se non per giorni.

A questo proposito la tecnologia tornerà utile al Comune: prossimamente, all'altezza proprio di quei parcheggi, verranno installati, come anticipato dall'assessore Cristina Amirante, dei sensori che cronometreranno il tempo di sosta dei veicoli che occupano quello spazio. Se superato, scatteranno gli estremi per procedere al controllo e all'eventuale sanzione. Da tempo gli agenti del comandante Massimo Olivotto sono passati al contrattacco. Decine i veicoli sanzionati e rimossi con tanto di plauso di quanti, da tempo, chiedono un maggior rispetto del codice della strada. Le sanzioni sono aumentate perché sono cresciuti i controlli. La zona dell'ospedale civile è tra quelle maggiormente prese di mira e, proprio per questo, i passaggi degli agenti sono frequenti.

«La polizia locale, grazie anche ad una riorganizzazione del personale - ha riferito l'assessore Loperfido - sta svolgendo un ottimo lavoro». Giustamente i vigili sanzionano i veicoli parcheggiati selvaggiamente, anche perché, talvolta, le soste avvengono in punti della viabilità considerati già di per sé pericolosi. Per non parlare poi della situazione che insiste nell'area prospiciente l'entrata principale del Santa Maria degli Angeli dove, sempre più spesso, vengono segnalati automobilisti che, pur non avendone il diritto, parcheggiano sugli stalli riservato ai disabili. Zona dell'ospedale civile ma anche aree limitrofe al ring. Nell'elenco sono finite Borgo Colonna, via Caboto, via della Ferriera e via del Maglio.

Al.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA